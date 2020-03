«Il provvedimento io non l’ho ancora ufficialmente visto e neppure mi è stato presentato. Si dice che abbiamo preso questa decisione con il consenso delle Regioni, se c’è il consenso delle Regioni c’è di tutte le Regioni tranne che della Lombardia che non l’ha mai visto questo provvedimento». Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a «Live - Non è la d’Urso», a proposito del nuovo Dpcm del Governo.

«Il provvedimento io non ‘ho ancora guardato attentamente perché è stato firmato poche ore fa. Mi sembra di capire che sia, come si dice a Varese, un ‘cicinin’ riduttivo rispetto a quelle che erano le nostre richieste, e questo non va bene». Lo ha detto il Governatore lombardo Attilio Fontana a «Live - Non è la d’Urso» commentando il nuovo Dpcm firmato da Conte. «Uno può anche sbagliare l’impostazione originale, ma se dopo tre settimane ci si rende conto che con i pannicelli caldi non passa la febbre, bisogna passare all’antibiotico», ha aggiunto Fontana, giudicando comunque il decreto «un passo avanti».