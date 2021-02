Aumenta l’insofferenza per limitazioni e lockdown

Quanto a lungo saremo in grado di sopportare come collettività (oltre che come singoli) di essere corpi docili pronti a controlli e limitazioni asfissianti? La domanda oggi si pone in Francia, Paese confrontato con un terzo possibile lockdown, mentre parte della società civile manifesta segnali di insofferenza. Emblematica la rivolta dei ristoratori. Chiusi da fine ottobre a causa della pandemia, lunedì alcuni esercenti in segno di protesta hanno alzato la saracinesca per difendere il loro «diritto al lavoro». «Vogliamo arrivare a un dialogo con lo Stato», ha dichiarato a France Presse il portavoce e ideatore della contestazione. Solamente tre giorni prima, il primo ministro francese Jean Castex aveva annunciato un giro di vite e maggiori controlli sulle restrizioni in vigore, come il coprifuoco...