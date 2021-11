La quarta ondata sta travolgendo l’Austria. Il Salisburghese oggi registra un’incidenza settimanale di 1.672. Non va molto meglio in Alta Austria (1.557). Sopra quota mille anche il Tirolo (1.010), il Vorarlberg (1.059) e la Carinzia (1.026), poco sotto quota mille la media nazionale (971).

L’Austria registra anche il record assoluto dall’inizio della pandemia di 14.416 nuovi casi in un giorno. Alla luce di questi dati il vice governatore del land Salisburgo Heinrich Schellhorn (Verdi) ha proposto un lockdown duro di due settimane per tutti. Anche Vienna non esclude misure più restrittive.