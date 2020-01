Uno studente minorenne che ha accusato sintomi influenzali e febbre dopo essere rientrato con la madre da un viaggio in Cina potrebbe costituire il primo caso sospetto di coronavirus cinese in Veneto, il terzo in Italia dopo i due turisti cinesi risultati positivi a Roma. Il ragazzino è residente nel Trevigiano. Proprio per aver accusato i sintomi dell’influenza dopo aver fatto ritorno dal Paese in cui si sta diffondendo il virus, lo studente - riferisce «Il Gazzettino» - è stato inviato dal proprio pediatra all’ospedale di Treviso. Non è stato ricoverato, ma dimesso con l’obbligo di restare «blindato» dentro casa, evitando il più possibile i contatti anche con i familiari. Una misura precauzionale. I medici hanno eseguito un tampone sul paziente e l’hanno inviato per le analisi all’ospedale Spallanzani di Roma.