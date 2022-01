La condanna odierna di Aung San Suu Kyi comprende tre verdetti per un totale di quattro anni di carcere. L’accusa di importazione illegale di walkie-talkie costerà al premio Nobel per la Pace due anni di reclusione, da servire in concomitanza con un anno supplementare per il reato di violazione della legge sulle comunicazioni. Inoltre, altri due anni di pena derivano dall’aver violato le norme di sicurezza per limitare la diffusione del coronavirus.