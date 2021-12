Oltre a San Suu Kyi è stato condannato a quattro anni con le stesse accuse l’ex presidente Win Myint. Il portavoce della giunta ha precisato che i due ex leader per il momento non saranno trasferiti in carcere. «Affronteranno altre accuse dai luoghi in cui si trovano ora» nella capitale Naypyidaw, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli.