Un’inchiesta indipendente sulla cultura della ginnastica sportiva in Australia, condotta dalla Commissione diritti umani, rivela «fattori sistemici di rischio» in questo sport, di abusi e negligenza di minori, cattiva condotta, bullismo, molestie e aggressioni sessuali.

«Una cultura di allenamento negativa e abusiva ha il risultato di far tacere chi la subisce e creare il rischio di abusi e danni, con impatti significativi di breve e lungo periodo per i ginnasti», spiega Jenkins, osservando che l’inchiesta ha messo in luce «sfide culturali significative, come il mancato riconoscimento che certi comportamenti costituiscono abusi e negligenza di minori».