Il ministro della Salute Greg Hunt ha indicato in un’intervista Tv che la vaccinazione, e una stretta quarantena di due settimane, saranno condizioni necessari per entrare in Australia. «Ci aspettiamo che le persone che arriveranno in Australia mentre il Covid-19 continua ad essere una malattia significativa nel mondo, siano vaccinati oppure vadano in isolamento», ha detto. «Con i risultati promettenti delle sperimentazioni di vaccini, gli australiani potrebbero cominciare a ricevere dosi anche da marzo», ha aggiunto.