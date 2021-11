«Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. È vergognosamente basso». Lo detto oggi il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, annunciando ai media l’entrata in vigore da domani del lockdown per i non vaccinati.

«La situazione è grave; non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario», ha aggiunto.

Circa il 65% (come in Svizzera, ndr) della popolazione è completamente vaccinato contro la COVID-19, riporta il Guardian, secondo il quale si tratta di uno dei tassi più bassi dell’Europa occidentale (in linea con quello della Svizzera).

In concreto, le persone interessate non potranno uscire di casa se non per fare compere, praticare sport o andare dal medico. Verranno effettuati controlli casuali.

Il governo valuterà l’effetto di queste restrizioni tra 10 giorni, ha detto il ministro della salute Wolfgang Mückstein, invitando coloro che sono riluttanti a farsi vaccinare il prima possibile. Il parlamento dovrebbe approvare la misura in serata, ciò che dovrebbe essere una semplice formalità.

Più di 13 mila nuovi casi sono stati registrati ieri in Austria, paese che conta 9,8 milioni di abitanti, il maggior numero dall’inizio della pandemia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata