Austria, il cancelliere Schallenberg pronto alle dimissioni

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg è pronto alle dimissioni. Come riferisce l’agenzia austriaca Apa, il 52.enne ha messo a disposizione il suo mandato, dopo l’annuncio del suo predecessore Sebastian Kurz di lasciare la scena politica.

Schallenberg ha annunciato in una nota scritta che si dimetterà «non appena il partito avrà preso le scelte dovute». «Non è mai stato il mio obiettivo assumere la guida del Partito popolare. Sono profondamente convinto che entrambi i ruoli (capo del governo e leader del primo partito in parlamento) presto saranno riunite in un’unica persona», scrive Schallenberg.