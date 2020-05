Informazioni sulla conferenza

Relatori: Costanza Colombi: Psicologa Clinica e dello Sviluppo, Professore Dipartimento di Psichiatria dell’Università del Michigan, Patrizia Barbieri: Sindaco di Piacenza, Paolo Siani: Pediatra, Deputato Pd, David Lazzari: PSI, Presidente Nazionale del CNOP, Alessandro Beux: Presidente Nazionale Ordine TSRM e PSTRP, Massimo Ciccozzi: Virologo, Responsabile unità di ricerca in statistica medica ed Epidemiologia molecolare università Campus Biomedico di Roma, Salvatore Panico: Epidemiologo, Professore di Medicina Interna dell’Università di Napoli, Luigi Cavanna: Primario di Oncologia dell’Ospedale di Piacenza, Augusto Pagani: Pediatra, Presidente Ordine dei Medici di Piacenza, Massimo Rossetti: Primario NPI di Piacenza, Corrado Cappa: Direttore U.O.C. Psichiatria di Collegamento e Inclusione Sociale, Piacenza, Paola Morosini: NPI, Responsabile servizi del lodigiano, area Codogno, Antonella Costantino: NPI, Presidentessa SINPIA, Responsabile UONPIA Fondazione IRCCS Policlinico di Milano, Paolo Moderato: Professore Ordinario di Psicologia Generale presso la Libera Università IULM di Milano, Massimo Molteni: NPI, Responsabile dell’Area di psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei contesti educativi con ricadute riabilitative, La Nostra Famiglia IRCCS Eugenio Medea (Bosisio Parini), Gianluca Magnolfi: Caposervizio dei Servizi medico psicologici del Sopra Ceneri e Presidente della Tavola Rotonda del Canton Ticino sull’Autismo, Paolo Manfredi: NPI, Medico capoclinica di UNIS, Unità Operativa Multidisciplinare dell’OSC, istituita per l’intervento diretto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro dell’autismo e alle loro famiglie., Rita Di Sarro: Medico Specialista in Psichiatria, Psicologia Clinica, Neurologia, Programma Disabilità e Salute Direzione Sanitaria AUSL Bologna, Paola Visconti: NPI, Ambulatorio Autismo di Bologna, Maurizio Arduino: PSI e psicoterapeuta, responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) ASL CN1, Roberto Keller: NPI, Responsabile del Centro Pilota della Regione Piemonte per i Disturbi dello spettro autistico in età adulta presso ASL TO2. Dirigente medico di psichiatria presso il Dipartimento di salute mentale ASL TO2, Leonardo Zoccante: NPI, Coordinatore del Centro Regionale Disturbi dello Spettro Autistico di Verona, Paola Venuti: Professore Ordinario di Psicopatologia clinica, responsabile del Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione nel Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università degli Studi di Trento, Arianna Bentenuto: PSI, Università di Trento, Rossella Zanetti: Primario NPI di Udine, Boris Cernic: PSI, Responsabile dell’Unità operativa Età Evolutiva Prevenzione Handicap, Distretto Bassa Friulana- Isontina, Raffaella Devescovi: NPI, Dirigente Medico-Specialista In Neuropsichiatria Infantile Amministrazione Istituto Materno Infantile IRCCS Burlo Garofolo, Filippo Muratori: NPI, Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Pisa. Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria dello Sviluppo del Dipartimento di Neuroscienze dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Stella Maris, Raffaella Tancredi: Medico specialista in Neuropsichiatria infantile e in psichiatria e psicoanalista della SPI, responsabile del Percorso Diagnostico Terapeutico dei bambini con autismo nell’Unità Operativa di Psichiatria dello Sviluppo dell’IRCCS Stella Maris di Pisa, Annarita Contaldo: NPI, Responsabile autismo dei servizi di riabilitazione - IRCCS Stella Maris di Pisa, Angelo Pierini: NPI, Responsabile UOS Distrettuale Neuropsichiatria Infantile e Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva (Perugia), Fulvio Fagotti: Direttore Sanitario ANFSS, centro convenzionato, Renato Cerbo: NPI, Centro di Riferimento per la diagnosi e cura dei Disturbi del Neurosviluppo, Pescara, Angela Castellano: NPI, Responsabile del Coordinamento della Linea di attività sull’Autismo, ASL Roma1, Enrico Nonnis: NPI, Direttore della UOC TSMREE della ASL Roma3, Vincenzo Di Gemma: PSI, Psicoterapeuta, Centro Riferimento per i Disturbi dello Spettro Autistico dell’ASL di Viterbo, Stefano Vicari: NPI, Responsabile dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Professore ordinario dell’Università “Cattolica”, Giovanni Valeri: NPI, psicologo e psicoterapeuta, coordina il protocollo Autismo presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Luigi Mazzone: NPI, Professore Associato in Neuropsichiatria Infantile. Medico strutturato presso l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario di Tor Vergata, Leonardo Fava: Psicologo, psicoterapeuta, Centro privato Associazione Umbrella, Flavia Caretto: PSI, Psicoterapeuta, Presidente CulturAutismo ONLUS, Andrea Bonifacio: Presidente Nazionale ANUPI - TNPEE, Giovanna Gison: Coordinatrice Tecnico/Sanitaria del Centro Medico Riabilitativo Pompei, TNPEE, Carmela Bravaccio: Professore associato in Neuropsichiatria Infantile, Università Federico II di Napoli, Flavia Lecciso: PSI, Delegata Unisalento alle politiche di inclusione, Antonio Persico: Professore in Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Università degli Studi di Messina, A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”, Giovanbattista Presti: Professore associato di Psicologia generale presso l’UniKore di Enna, Renato Scifo: NPI, responsabile servizi per i Disturbi dello Spettro Autistico – ASP, Catania, Alessandro Zuddas: Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche - Università di Cagliari, Antonella Gagliano: NPI, Ricercatrice/ Professore Associato presso l’Università di Cagliari