Un’auto finita giù per la tromba di un ascensore per veicoli di un hotel, un intervento che ha coinvolto 13 vigili del fuoco, sei persone con ferite lievi e due vetture danneggiate: è il risultato di un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Santander, nel nord della Spagna. A riferirlo sono gli stessi pompieri della città iberica.

Secondo il giornale locale El Montañés, ci sono almeno due versioni riguardo alle cause di quanto avvenuto: secondo fonti municipali, scrive questa testata, la porta dell’ascensore si è aperta nel momento sbagliato, mentre fonti dell’hotel in cui è avvenuto l’incidente (il Gran Hotel Sardinero) sostengono che la porta della cabina fosse chiusa e che sia stato il guidatore del veicolo finito giù nella tromba a sfondarla, per il fatto di essersi confuso e aver premuto sull’acceleratore per sbaglio.