Auto centra alcuni pedoni a Monaco

Un’auto ha investito un gruppo di persone a Monaco di Baviera, in Germania, provocando alcuni feriti. Gli occupanti del veicolo sono scesi e hanno picchiato con violenza il gruppo, per poi fuggire di nuovo in auto: è quanto ha riferito via twitter la polizia di Monaco.

Secondo quanto riferisce il quotidiano bavarese Merkur si tratterebbe di un attacco mirato. Non ci sono notizie di vittime. La polizia è ancora alla ricerca dell’auto in fuga, ma le autorità hanno rassicurato la popolazione che un pericolo imminente non c’è.

«La caccia all’uomo è in pieno svolgimento», ha detto un portavoce della polizia, a quanto riferisce il quotidiano locale Merkur. «Dalle indicazioni che abbiamo, riteniamo che le persone in questione si conoscessero», proseguono gli inquirenti.

Dopo l’attacco, tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state ricoverate in ospedale. Secondo la Bild, sull’auto in fuga ci sarebbero state 6 persone. Il fatto è accaduto tra la Ungererstrasse e la Domagkstrasse, nel quartiere di Schwabing a Monaco.

©CdT.ch - Riproduzione riservata