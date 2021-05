Secondo la televisione pubblica Kan, nell’attentato sono rimasti feriti sei agenti di polizia, che sono stati ricoverati in un vicino ospedale. Due di essi versano in condizioni medie, e gli altri sono feriti in modo leggero. I servizi di sicurezza sono intanto impegnati per stabilire la identità dell’attentatore che con la propria automobile ha colpito con forza una volante della polizia.