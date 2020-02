(Aggiornato 9.43) - Dodici soldati israeliani, della Brigata Golani, sono stati falciati la notte scorsa da un’auto lanciata contro di loro in un attacco terroristico in centro a Gerusalemme. Lo afferma l’esercito israeliano spiegando che uno di loro «è stato ferito in modo grave e trasportato in ospedale». Per gli altri 11 si tratta di ferite leggere.