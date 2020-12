Un automobile è piombata su un gruppo di manifestanti del movimento Black Lives Matter a New York. Lo riportano alcuni media locali. Diverse persone sarebbero rimaste ferite e trasportate in ospedale. Il gruppo sarebbe stato formato da circa 50 persone, e almeno 6 di loro sarebbero rimaste ferite. Non è chiaro se si tratti di un incidente o di un atto intenzionale. Il guidatore sarebbe stato fermato.