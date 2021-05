A fornire l’aggiornamento il portavoce del ministero degli Interni, che ha specificato che due bombe sono state fatte esplodere dopo la prima: le scolare, impaurite per la deflagrazione, sono fuggite dall’edificio in preda al panico rimanendo però uccise dalle successive esplosioni.

Sdegno e cordoglio per l’attentato sono state espresse dalla missione UE in Afghanistan e dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite nel Paese, mentre gli USA hanno condannato l’attacco. «Gli USA condannano il barbaro attacco ad una scuola femminile a Kabul, in Afghanistan» e chiedono di «mettere fine immediatamente alle violenze e di colpire assurdamente civili innocenti», ha detto il portavoce del dipartimento di stato USA, Ned Price. Il ministero dell’Interno afghano ha annunciato di aver aperto un’inchiesta per terrorismo.