Almeno otto persone sono morte e 47 sono rimaste ferite per una fortissima esplosione provocata da un’autobomba a Herat, nell’ovest dell’Afghanistan. L’esplosione ha colpito una sede della polizia intorno alle 22 di venerdì, danneggiando dozzine di case e negozi, ha detto all’Afp Jailani Farhad, il portavoce del governatore provinciale di Herat.

Il presidente Ashraf Ghani ha incolpato i talebani, aggiungendo in un comunicato che il gruppo «ha continuato la sua guerra illegittima e la violenza contro il nostro popolo» e «ha dimostrato ancora una volta di non avere alcuna intenzione di risolvere pacificamente le crisi attuali». Ieri il Consiglio di sicurezza dell’ONU «ha condannato con la massima fermezza il numero allarmante di attacchi deliberatamente rivolti ai civili in Afghanistan».