In Italia due persone sono decedute in un incidente sulla A1, fra Piacenza e Fiorenzuola, in cui sono stati coinvolti un’auto, un camion e un’autocisterna. Quest’ultima si è parzialmente incendiata e per questo una colonna di fumo nero si è levata dalla zona. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni fra Piacenza Sud e Fiorenzuola, si segnalano lunghe code e rallentamenti.