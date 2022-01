La prima eutanasia in America latina per un paziente non terminale è stata eseguita in Colombia ed ha riguardato Víctor Escobar, un camionista di 61 anni residente a Cali, afflitto da numerose gravi patologie, fra cui una broncopneumopatia cronica ostruttiva che lo costringeva ad usare costantemente un ventilatore polmonare.

Comunicando l’avvenuto decesso del suo assistito, l’avvocato Luis Giraldo ha sottolineato che è giunta a conclusione una lunga battaglia giudiziaria. «Escobar - ha indicato il legale via Twitter - è morto alle 21,20 del 7 gennaio 2022, come era suo desiderio».

La tensione è stata grande fino all’ultimo, ha ammesso, ricordando che l’eutanasia di un’altra paziente non terminale, Martha Sepúlveda di 52 anni, è stata revocata da un tribunale lo scorso anno a Medellín.

Nel 2020 Escobar aveva avviato una battaglia per mettere fine alla sua vita, visto che la Corte costituzionale colombiana, dopo aver aperto 25 anni fa la possibilità di eutanasia per i malati terminali, di recente aveva esteso l possibilità anche a persone che volevano morire con dignità perché affette da malattie incurabili e sofferenze incompatibili con la dignità umana.

In base a questo Escobar aveva ottenuto il via libera per una eutanasia da realizzarsi il 23 novembre scorso, ma quando mancavano alcune ore per l’esecuzione, i servizi sanitari hanno trovato il modo per bloccare il processo. All’inizio di dicembre, però, un giudice ha dato ragione al paziente e ordinato che si eseguisse l’eutanasia alla data che lui e la sua famiglia desideravano.

In un video registrato prima di morire Escobar, che ha donato i suoi organi ancora funzionali, ha indicato che «non sto dicendo addio, ma a dopo. Poco a poco infatti ci ritroveremo tutti dove Dio ci vorrà collocare». «Grazie a tutti i colombiani - ha aggiunto - che, in un modo o nell’altro, ci hanno sostenuto, ci hanno dato quella fiducia per continuare con la nostra lotta».

