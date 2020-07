L’intesa raggiunta tra Atlantia e il Governo Conte riporterà Autostrade per l’Italia (ASPI) sotto il controllo dello Stato. Ma la vicenda, scaturita dal tragico crollo del ponte Morandi di Genova nell’agosto del 2018, presenta ancora diversi punti oscuri. Abbiamo sentito il parere Luigi Pandolfi, politologo e saggista che collabora con diverse testate italiane.

In Italia il compromesso raggiunto tra Atlantia, controllata dai Benetton, e il Governo ha suscitato reazioni contrastanti. Lei quali aspetti positivi vede?

«L’aspetto positivo è quello di aver dato un segnale importante, secondo il quale a fronte di una tragedia come quella del ponte Morandi, Atlantia e Autostrade abbiano in qualche modo pagato per le loro responsabilità. È stata evitata la revoca della concessione in quanto ciò avrebbe...