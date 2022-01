Non tutti posseggono lo spirito del collezionista. Quell’amore per la conservazione e catalogazione di oggetti dal valore più o meno riconosciuto, dalle vere opere d’arte a semplice chincaglieria. Ma sono molti a soffrire (in varie gradazioni) della «sindrome» da accumulatore seriale. Quella che fa riempire la casa di oggetti a cui ci si è affezionati o che semplicemente si pensa possano tornare utili, ma che rimangono poi in un angolo, dimenticati, a coprirsi di polvere. Che sia per la prima o la seconda di queste disposizioni d’animo, c’è qualcosa di cui gli europei hanno faticato a liberarsi nell’ultimo ventennio. Qualcosa che spesso e volentieri occupa ancora un cassetto della credenza o, come nei film, uno spazio sotto il materasso. Parliamo delle vecchie valute nazionali, quelle in uso...