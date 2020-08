La donna - secondo quanto riporta il «Daily Mail» che ha visionato il testo - racconta di essere rimasta un paio di giorni da sola col figlio della regina Elisabetta nel ranch di Epstein in New Mexico, con l’ordine di soddisfare tutti i suoi desideri sessuali. Era il 2001, e l’allora teenager aveva 17 anni.

Prima di essere inviata allo «Zorro Ranch» fu istruita direttamente da Ghislaine Maxwell, afferma Giuffrè, spiegando che all’inizio non sapeva chi doveva incontrare. «Dovevo intrattenere con massaggi erotici l’ospite al quale - ricorda - piacevano in particolare alcune pratiche feticiste, tra cui leccare le dita dei piedi».

«Ero disgustata da un uomo così strano, non c’era alcuna intimità, io ero solo una delle tante, e contavo le ore che mancavano per tornare a casa», prosegue Giuffrè che afferma poi di essere stata pagata per le sue prestazioni un migliaio di dollari.

Non è l’unica occasione - afferma la donna - in cui Ghislaine Maxwell le organizzò incontri a sfondo sessuale con Andrea d’Inghilterra. Le occasioni sarebbero state diverse, tra cui quella già nota in cui Giuffrè da New York fu fatta volare a Londra dove vide il principe nella casa della complice di Epstein. Una foto già circolata da tempo, inoltre, testimonia quell’incontro: si vede Andrea che cinge la teenager con il braccio e sullo sfondo una sorridente Ghislaine.