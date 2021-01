Era arrivato negli Stati Uniti nel 1990. Più di trent’anni fa. Un master universitario, la prospettiva di una vita diversa (migliore) e, soprattutto, la possibilità di assaporare il cosiddetto sogno americano. Leonid Torti, ticinese di 54 anni, si è spinto oltre. Da Comano a Washington, con tanto di passaporto a stelle e strisce da sfoggiare assieme a quello rossocrociato. Oggi, Leonid lavora «al di là del fiume Potomac». In Virginia. A due passi, anche a piedi volendo, da Washington DC e dal Campidoglio. Il luogo, fisico e simbolico, dei violentissimi scontri di mercoledì, quando i fedelissimi di Donald Trump hanno assaltato il Congresso. «Quel palazzo è l’immagine della democrazia non solo in America, ma nel mondo» sottolinea con un velo di malinconia Torti, consulente per il Dipartimento...