Le autorità per la sicurezza alimentare di Hong Kong hanno deciso di sospendere l’importazione di carne e prodotti avicoli da alcune aree di Corea del Sud, Germania e Polonia, colpite dall’influenza aviaria.

Secondo il Center for Food Safety (CFS) del Dipartimento di igiene alimentare e ambientale del governo della Regione amministrativa speciale, il provvedimento è stato adottato nel rispetto degli avvisi divulgati dall’Organizzazione mondiale della sanità animale in merito ad alcuni focolai di influenza aviaria H5N8 altamente patogena a Yeongju-si, nella provincia di Gyeongsangbuk-Do della Repubblica di Corea e nel distretto di Märkisch-Oderland dello Stato federato tedesco del Brandeburgo, in Germania.