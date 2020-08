Metà degli 1,1 milioni di posti di lavoro nell’industria aeronautica in Germania sono sotto forte minaccia a causa della crisi del coronavirus. Il traffico internazionale di passeggeri è crollato bruscamente a metà marzo a seguito dell’introduzione di restrizioni al movimento delle persone, e la situazione è migliorata solo leggermente da allora, ha detto l’associazione dell’industria aeronautica Bdl.

Il traffico aereo ha subito una battuta d’arresto quasi completa in aprile e maggio, ha osservato. L’organizzazione stima che negli aeroporti tedeschi mancava circa il 66% dei passeggeri nella prima metà del 2020, mentre i prezzi dei biglietti per i voli rimanenti erano inferiori del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I principali aeroporti tedeschi per il trasporto merci di Francoforte, Lipsia e Colonia hanno registrato una performance migliore, con un calo di solo il 10%.

Alcune compagnie aeree in difficoltà in tutto il mondo, tra cui la compagnia aerea di bandiera tedesca Lufthansa e Swiss, sono state costrette ad affidarsi ai salvataggi statali per la sopravvivenza.