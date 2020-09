«Avremo un vaccino efficace entro fine anno»

«Produrremo un vaccino sicuro ed efficace a tempo record» contro la COVID-19: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, definendo come persona «non competente» la vice di Joe Biden, Kamala Harris, che aveva detto di non credere alle promesse del presidente sul vaccino. Il vaccino sarà «sul mercato alla fine dell’anno o anche prima, potrebbe essere nel mese di ottobre o novembre, prima di un giorno speciale», ha aggiunto, riferendosi implicitamente al 3 novembre, il giorno delle elezioni.