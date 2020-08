(Aggiornato alle 9.52) Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato, ha detto oggi la sua portavoce. Kira Yarmysh spiega che Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando egli si è sentito male. «Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè - afferma Yarmysh -. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina. I medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo», ha aggiunto. Navalny è nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici nell’Ospedale di emergenza n.1 di Omsk, ha confermato l’agenzia di stampa statale Tass. Il 44.enne, noto per le sue campagne anti-corruzione contro alti funzionari e per le critiche esplicite al presidente Vladimir Putin, ha subito attacchi fisici in passato.

Attualmente è «in coma, in condizioni gravi» e «non ci sono ancora i risultati delle analisi». A scriverlo in un altro tweet è Kira Yarmysh, portavoce della Fondazione anti-corruzione fondata da Navalny nel 2011, che ha dato notizia del ricovero «in terapia intensiva» del 44.enne parlando di un sospetto avvelenamento. Alexander Murajovski, medico dell’ospedale di Omsk in cui è ricoverato Navalny, conferma che è in «condizioni gravi», riporta la Tass. È attaccato a un respiratore, aggiunge Yarmysh, ricordando quando «un anno fa, Alexei era stato avvelenato in carcere».

All’epoca Navalny ebbe una grave reazione allergica e un medico, ricorda il Guardian, parlò di possibili conseguenze da avvelenamento. Navalny, scrive lo stesso giornale, era impegnato in un tour in diverse città della Siberia per sostenere i candidati alle elezioni locali del mese prossimo che vedranno coinvolti 40 milioni di elettori. Ieri si era fatto immortalare con i suoi sostenitori a Tomsk.

La Yarmysh ha accusato i medici di rinviare la diffusione degli esiti delle analisi effettuate e ha precisato che in ospedale è arrivata la polizia, chiamata dall’entourage di Navalny. Anche il dipartimento regionale della Sanità ha confermato - secondo i media russi - il ricovero «in terapia intensiva dove gli stanno facendo tutte le analisi necessarie».

