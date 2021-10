«Azioni precipitose non apporteranno alcun beneficio ai rapporti tra Usa e Turchia». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan nel loro incontro bilaterale a margine del G20 secondo quanto riferito da un funzionario americano alla CNN.

Biden ha espresso preoccupazione per il possesso da parte della Turchia del sistema di difesa missilistico russo S-400, riferisce la Casa Bianca in una nota. «Il presidente ha anche sottolineato l’importanza di avere forti istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto per la pace e la prosperità», si legge ancora nel comunicato. L’acquisto da parte della Turchia del sistema S-400 è il punto più critico nei rapporti tra Washington e Ankara.