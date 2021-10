Centotrentasei anni di reclusione per undici imputati, tutti nigeriani, con pene comprese tra sei e venti anni ciascuno. È la sentenza del processo celebrato in Italia col rito immediato a poco più di un anno dall’esecuzione dell’operazione ‘Promise land’ della squadra mobile di Catania contro una banda che, secondo l’accusa, gestiva di una tratta internazionale di giovani donne e ragazze, loro connazionali, da ridurre in schiavitù e fare prostituire.