La rapida evoluzione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e la loro adozione da parte di aziende e governi hanno superato gli sforzi per mantenerle conformi agli standard dei diritti umani. A lanciare l’avvertimento è l’Alto commissario dell’ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, la quale ha chiesto una moratoria sull’uso dell’intelligenza artificiale.

In particolare, la Bachelet si riferisce a quei sistemi che potrebbero mettere a rischio i diritti umani, almeno fino a quando non vi saranno garanzie più forti a livello internazionale.

Le sue parole arrivano in coincidenza della pubblicazione di un rapporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che analizza i rischi posti da una serie di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la schedatura, il processo di decisione automatizzata e l’apprendimento automatico. Secondo la Bachelet, le conseguenze della proliferazione illimitata di tali tecnologie potrebbero essere «catastrofiche».

Per quanto riguarda il riconoscimento facciale, invece, l’ex presidente cilena non ha chiesto un divieto assoluto della tecnologia, ma ha esortato a imporre una moratoria sull’uso del riconoscimento biometrico remoto in tempo reale fino a quando non saranno concordate disposizioni sui diritti.