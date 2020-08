«Non sarete mai sicuri con uno come Biden», l’affondo di Pence che, senza mai nominare l’afroamericano Jacob Blake ferito dalla polizia a Kenosha, rilancia il monito del presidente Donald Trump per ristabilire l’ordine nello Stato del Wisconsin scosso dalle proteste antirazziste.

Pence non tradisce le attese e, nell’accettare nuovamente la nomination a candidato vicepresidente, si conferma strenuo e fedele difensore della linea trumpiana, quella dell’America First e del ‘law and order’. «Le violenze devono finire», afferma, e «noi non toglieremo mai i fondi alla polizia».