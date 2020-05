Per facilitare il sistema dei trasporti con il movimento di persone e beni e per contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo nella regione balcanica, i leader di Serbia, Bulgaria, Grecia e Romania - in un vertice quadrilaterale in videoconferenza - hanno deciso di aprire le rispettive frontiere a partire dal prossimo primo giugno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza contro il contagio da coronavirus.

Il premier greco Mitsotakis, d’accordo per la riapertura dei confini il primo giugno per i viaggi d’affari, i lavoratori stagionali e i componenti familiari residenti in altri Paesi, ha detto che l’apertura delle frontiere per i viaggi turistici avverrà per il suo Paese a partire dal 15 giugno. Nell’incontro, al quale hanno partecipato anche diversi ministri dei quattro governi, si è parlato della lotta comune contro il coronavirus, delle misure necessarie a ripristinare la collaborazione regionale, dei progetti regionali nel capo dei trasporti, infrastrutture e energia, ed è stato ribadito al tempo stesso l’appoggio di Grecia, Romania e Bulgaria alla prospettiva di integrazione europea della Serbia, unico dei quattro Paesi a non far parte dell’UE. Borissov ha invitato i leader di Serbia, Romania e Grecia a un nuovo incontro a quattro, di persona, il primo giugno prossimo a Varna, sul Mar Nero.