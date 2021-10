«Pistole di plastica, proiettili di plastica, non armi vere sul set», ha suggerito. «Ma - ha precisato - non spetta a me decidere su questo. Dovete capire che io non sono un esperto in questo campo, quindi qualunque cosa decidano altre persone è il modo migliore per proteggere la sicurezza della troupe sul set». Baldwin si è comunque detto favorevole e pronto a cooperare per una svolta.