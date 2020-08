Il Ministero spagnolo della sanità pubblica quotidianamente i dati aggiornati sull’evoluzione della pandemia a livello globale e per singole Comunità autonome (regioni). Il numero dei casi di contagio per 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni è stato pari a 94,6 per l’intera Spagna, quindi superiore a 60. La situazione cambia tuttavia tantissimo da Comunità e Comunità. Le Isole Baleari, che secondo Berna non richiedono quarantena per chi rientra in Svizzera perché non considerate a rischio, hanno un’evoluzione molto negativa. Ieri l’incidenza accumulata ha sfiorato i 90 casi per centomila abitanti (è pari a 89,43 casi) ed è quindi molto oltre il limite fissato dall’Ordinanza federale. Eppure, come detto, per chi rientra da Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca non c’è obbligo di quarantena nel nostro Paese.