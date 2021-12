Solo otto casi di miocardite su 7’141’428 dosi somministrate in bambini al di sotto degli undici anni. I dati sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid-19 nei fanciulli arriva dal meeting dell’Advisory Committee on Immunization Practices (Acip) dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC, un’agenzia federale degli Stati Uniti di controllo sulla sanità).

Nel complesso il 97% delle segnalazioni riportate sono definite lievi. Tra quelle considerate severe, il sistema di sorveglianza statunitense ha rilevato otto casi di miocardite, l’effetto collaterale dei vaccini a mRNA che più ha attirato l’attenzione negli ultimi mesi. In tutti i casi si è trattato di forme non gravi: cinque si sono già risolti, uno è in via di risoluzione, sugli altri due si è in attesa di maggiori informazioni. I CDC stanno ancora indagando su altri sei casi di sintomatologia potenzialmente compatibili con la miocardite.