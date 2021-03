Quando si insediò alla Casa Bianca a fine gennaio, Joe Biden lo aveva detto chiaro e tondo: «Per cambiare il corso della pandemia e costruire un ponte verso la ripresa economica» il Paese ha bisogno di un altro pacchetto di aiuti economici. Meno di due mesi dopo quel provvedimento è arrivato. Si chiama American Rescue Plan, che, tradotto, significa letteralmente «Piano di salvataggio americano». E la sua portata è colossale più del nome: 1.900 miliardi di dollari, che si sommano ai 2.200 miliardi approvati dal Congresso nella primavera del 2020 in piena crisi coronavirus e al pacchetto da 900 miliardi dello scorso dicembre. Il presidente Biden ha firmato ieri la maxi-misura, approvata con i soli voti dei democratici in via definitiva alla Camera, martedì. Si tratta del più grande intervento...