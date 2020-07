Un bambino di 12 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. È in corso l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero del corpo. Sul posto sono presenti anche carabinieri e personale del 118. Secondo alcune fonti del comune di Gorizia, il piccolo non risponderebbe alle sollecitazioni dei soccorritori. Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre.