Donald Trump lancia la sua piattaforma social dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook. Lo riporta l’ANSA. D’ora in poi i sostenitori potranno comunicare con l’ex presidente ed essere informati in tempo reale sulle sue posizioni e attività tramite il sito chiamato «From the Desk of Donald J. Trump», dove saranno caricati anche video e comunicati. I supporter, una volta creato un account, potranno ricevere notifiche ogni volta che Trump posta un messaggio, con una modalità simile a quanto accade con altri social media. Presente anche un tasto con cui poter condividere i messaggi di Trump su Facebook e Twitter.