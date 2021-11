Barbados si è autoproclamato ufficialmente una repubblica, rimuovendo la regina Elisabetta II dal suo titolo di capo di Stato, in una cerimonia alla presenza del figlio, il principe Carlo.

Durante questa cerimonia, lo Stendardo reale britannico è stato ritirato e la governatrice generale Dame Sandra Mason ha prestato giuramento come prima presidente dell’isola caraibica.

L’isola di 287.000 abitanti, nota per le sue spiagge paradisiache, il suo rum e per aver dato i natali alla superstar mondiale della musica Rihanna, mette così fine a secoli di sottomissione alla corona britannica. La nuova presidente era stata eletta in ottobre a suffragio universale diretto.