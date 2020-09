Barbara e Luigi Berlusconi, risultati positivi al coronavirus un paio di settimane fa, stanno trascorrendo l’isolamento domiciliare in stanze diverse a Villa Certosa, la residenza in Sardegna del padre Silvio Berlusconi, che ieri ha scoperto di avere il virus.

Rientrato ad Arcore, Berlusconi si è sottoposto a due tamponi e a un test sierologico, risultati negativi, e nella sua villa in Brianza ha ricevuto diversi esponenti politici da tutta Italia lavorando alla compilazione delle liste per le elezioni Regionali.

È risultata positiva al Codiv anche Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia - ha appreso l’agenzia italiana Ansa - ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi.