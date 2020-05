Il movimento anti-lockdown lancia in Michigan, lo Stato dove è nata per prima la protesta contro le misure e le chiusure per contenere l’epidemia di coronavirus, una nuova mobilitazione, l’«Operation Haircut». Mercoledì prossimo la Michigan Conservative Coalition invita barbieri e parrucchieri a tagliare i capelli all’aperto, e gratis, ai loro clienti nel prato antistante la sede del Congresso dello Stato.