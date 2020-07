Una nuova tragedia si sarebbe verificata nel Mediterraneo. Secondo le testimonianze raccolte dalle rappresentanze in Libia di Unhcr e l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) un barcone con diversi migranti a bordo sarebbe rimasto per più di una settimana in mare e almeno 7 persone avrebbero perso la vita.

«19 persone sono state salvate dopo essere state alla deriva per 10 giorni in mare e sono state riportate in Libia - scrive in un tweet l’Unhcr - i sopravvissuti, disidratati e affamati, hanno riferito che diverse persone hanno perso la vita durante il viaggio».

Secondo l’Oim sono 18 i sopravvissuti riportati a Tripoli dalla Guardia Costiera, quattro dei quali in condizioni di salute critiche e trasferiti in ospedale. «I migranti hanno riferito al personale - si legge in un tweet - che 7 persone hanno perso la vita durante la settimana trascorsa in mare».

