Le nuove coppie che decideranno di sposarsi in Giappone riceveranno incentivi da parte del governo fino a 600 mila yen, pari a circa 5200 franchi. Lo anticipa l’agenzia Kyodo - che cita fonti dell’esecutivo appena insediatosi a Tokyo, nel tentativo di far fronte all’emergenza della bassa natalità che da anni attanaglia il Paese del Sol Levante.

Per ottenere le agevolazioni i futuri sposi dovranno avere un’età inferiore ai 40 anni e un reddito combinato che non superi i 5,4 milioni di yen. Al momento, spiega l’agenzia, solo il 15% delle municipalità del Giappone ha deciso di aderire al programma, ma è probabile che il governo centrale si faccia carico dei costi fino ai due terzi dell’ammontare del bonus a partire dall’anno fiscale 2021.

In una indagine dell’Istituto Nazionale della popolazione, in Giappone il 29% degli uomini single fra 25 e i 34 anni, e il 18% delle donne dice di considerare la mancanza di fondi per l’organizzazione della cerimonia nuziale come uno dei principali impedimenti per potersi recare all’altare.