Il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Josef Aschbacher - dalle colonne del Financial Times - esorta i leader dell’UE a smettere di facilitare le ambizioni di Elon Musk per il dominio dell’economia dello spazio, avvertendo che la mancanza di un’azione coordinata sta permettendo al miliardario statunitense di dettare le regole.

«Lo spazio sarà molto più ristretto in termini di frequenze e slot orbitali. I governi europei dovrebbero avere l’interesse di offrire ai fornitori europei pari opportunità per operare in un mercato equo», evidenzia il direttore generale dell’ESA.