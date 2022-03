(AGGIORNAMENTO 13.34)

Le telecomunicazioni e la rete mobile sono state interrotte a Kherson, città nel sud dell’Ucraina sotto il controllo dei militari russi, e nella regione. Lo riferiscono i media locali secondo cui il consiglio regionale di Kherson ha riferito che «gli occupanti hanno disconnesso gli operatori Kyivstar e Vodafone in tutta la regione».

«Proprio in questo momento il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta parlando con il presidente russo sui corridoi umanitari». Lo annuncia su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. «Il mondo ha finalmente realizzato la portata della catastrofe causata dalla Russia - scrive -. Da parte nostra, Iryna Vereshchuk e Serhiy Trusov sono i responsabili per i corridoi umanitari».

Gli operai all’interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nella città di Enerhodar, «stanno lavorando sotto la minaccia delle armi». Lo riferisce la CNN che cita Petro Kotin, il capo di Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari sul territorio. Kotin ha detto che le forze russe «sono entrate nell’area della centrale nucleare, hanno preso il controllo del personale e la gestione dell’impianto. Al personale è stato dato il permesso di entrare nella centrale per lavorare».

La guerra in Ucraina è «una catastrofe» per il mondo che taglierà la crescita economica globale. Lo ha detto il presidente della Banca Mondiale, David Malpass. «La guerra in Ucraina arriva in un brutto momento per il mondo perché l’inflazione era già in aumento», ha spiegato Malpass sottolineando che l’impatto economico della guerra si estende oltre i confini dell’Ucraina e che, in particolare, l’aumento dei prezzi globali dell’energia «ha colpito maggiormente i poveri, così come l’inflazione». Anche i prezzi dei generi alimentari sono stati spinti verso l’alto e «sono un problema molto reale», ha aggiunto.

La Commissione europea ha deciso di sospendere la cooperazione con la Russia e la Bielorussia in tutti i settori, in particolare nella ricerca e nell’innovazione. La Commissione non concluderà nuovi contratti né nuovi accordi con organizzazioni russe nel quadro del programma Horizon Europe e sospende i pagamenti a entità russe per i contratti esistenti. Bruxelles ha congelato anche la cooperazione nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato (ENI, CBC) e del programma Interreg per il Mar Baltico. Allo stesso tempo, sta valutando di rafforzare i programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti tra Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia e Ucraina, così come la partecipazione dell’Ucraina all’EENI CBC o al programma transnazionale Interreg Danubio.

I soldati russi «non fanno entrare né uscire nessuno» dalla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, «alcuni lavoratori stanno là dentro da 24 ore ma non possono andare via». Lo ha raccontato Alexandra, una dipendente che lavora nell’impianto attaccato stanotte, parlando al telefono con il giornale spagnolo El Pais. «Ieri i responsabili della centrale ci hanno detto che avremmo potuto lavorare con normalità perché era sotto controllo dell’esercito ucraino. E’ arrivato il turno del mattino e dopo 24 ore loro sono ancora lì, non li fanno uscire», ha aggiunto. Lei ha cercato di avvicinarsi alla centrale stamattina ma le truppe russe le hanno detto che hanno preso il controllo dell’impianto e che non fanno entrare nessuno.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito coloro che si oppongono alle azioni della Russia in Ucraina di «non esacerbare la situazione» imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese. «Non abbiamo cattive intenzioni contro i nostri vicini», ha detto durante una riunione del suo governo trasmessa da Rossiya 24, tv controllata dallo Stato. Il governo «non vede la necessità» che i Paesi vicini intraprendano ulteriori azioni che «peggiorino i nostri rapporti».

Il ministro della Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko, ha lanciato un appello stamani «per chiudere i cieli sull’Ucraina in quanto gli aggressori russi stanno distruggendo i nostri siti culturali». «Centinaia di vittime innocenti, la distruzione totale di chiese, cattedrali e musei è il prezzo del cielo ancora aperto sull’Ucraina», ha aggiunto. Il ministero ha affermato che nella città di Kharkiv, le forze russe hanno bombardato la Cattedrale dell’Assunzione - «dove si nascondevano le persone» - gli edifici della Kharkiv National University of Arts e i dormitori dell’Accademia statale di cultura di Kharkiv.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede sanzioni più severe contro Mosca dopo l’attacco delle forze russe contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. «È necessario - ha detto in un messaggio video - un inasprimento immediato delle sanzioni contro lo stato terrorista nucleare». Zelenksy ha anche invitato i cittadini russi a «scendere in piazza» per fermare gli attacchi russi ai siti nucleari in Ucraina.

«Quello che sta accadendo a Mariupol è un genocidio, perché da tre giorni la città è privata di elettricità, non c’è più un sistema sanitario, manca l’acqua. I corridoi umanitari devono essere creati il più rapidamente possibile». Lo ha detto il vice sindaco di Mariupol Sergii Orlov, in un video collegamento con il Summit delle Regioni in corso a Marsiglia. «La guerra come la concepisce Putin è una guerra contro la nazione Ucraina, contro il popolo ucraino, non contro l’esercito ucraino», ha sottolineato. «Vuole distruggere il popolo ucraino, sta colpendo tutte le infrastrutture. Abbiamo bisogno della creazione di corridoi umanitari, abbiamo bisogno del sostegno forte dell’Unione Europea perché stiamo combattendo per la libertà, per l’Ucraina, per il popolo dell’Ucraina e sul continente europeo».

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite ha adottato oggi una risoluzione per l’urgente istituzione di una Commissione internazionale d’inchiesta indipendente sulle violazioni dei diritti umani nel contesto dell’aggressione russa contro l’Ucraina. La risoluzione, è stata adottata dai 47 paesi membri del Consiglio con 32 voti a favore, 2 contrari (Russia ed Eritrea) e 13 astensioni.

Le forze russe sono concentrare ad accerchiare Kiev. Lo afferma il Ministero della Difesa ucraina, riferisce la CNN online. Il Ministero precisa che le truppe russe sono state «bloccate e fermate nell’area di Makarov», che si trova a circa 60 km dalla capitale ucraina. Secondo il ministero, i militari hanno esaurito la maggior parte delle loro riserve operative e hanno avviato «i preparativi per il trasferimento di forze e risorse aggiuntive dai distretti militari meridionali e orientali». Ieri, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la guerra in Ucraina «sta andando secondo i piani», nonostante le valutazioni contrarie di altri Paesi. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, le forze russe continuano a prepararsi per lo sbarco sulla costa del Mar Nero.

«Ieri abbiamo contato più di 2.000 morti, oltre 100 bambini. Possiamo calcolare morti e feriti a centinaia ogni ora». Lo ha detto Serhiy Chernov, presidente del consiglio regionale di Kharkiv, in videocollegamento con il Summit delle regioni in corso a Marsiglia. «Il villaggio di Iakevo nella ragione di Kharkiv è stato distrutto, ci sono molti morti in quest’area», ha spiegato. «In questo momento sto organizzando il lavoro del centro di coordinamento creato nel nostro centro regionale - ha raccontato -. Ci occupiamo di tutti i profughi dell’area di Kharkiv, stiamo organizzando le consegne di medicinali e cibo». Ricordiamo che per l’ONU, i civili morti ufficialmente nell’attacco russo in Ucraina sarebbero 249 (dati riferiti a ieri).

Sono oltre 672 mila i rifugiati usciti dall’Ucraina che sono entrati in Polonia dall’inizio dell’aggressione russa. Lo fa sapere la Guardia di frontiera polacca, secondo quanto riportano i media internazionali.

Nessuno dei sei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia «è stato coinvolto o colpito». Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare, Rafael Mariano Grossi, dopo l’incendio alla centrale nucleare nella città ucraina di Energodar.

Il vice sindaco di Mariupol lancia un appello ai leader della Nato perché mandino delle truppe in Ucraina. «Non c’è modo di fermare Putin dall’uccidere i nostri civili dal cielo finché la NATO non si sveglia e capisce che questo non è un conflitto regionale, è una guerra contro la democrazia, contro la libertà, contro una delle più grandi nazioni europee», ha detto Sergei Orlov ad un programma radiofonico della BBC. «Sembra che» i leader della NATO «non capiscano che Putin non si fermerà. Ci aspettiamo che un giorno i leader della NATO capiscano che è totalmente necessario fornire un supporto militare diretto all’Ucraina per fermare il signor Putin o almeno chiudere i nostri cieli per proteggerci dalla minaccia che arriva via aria», ha aggiunto.

Salgono ad almeno 47 i civili uccisi nell’attacco russo di ieri a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Lo riportano le autorità regionali, citate dai media internazionali. Il bilancio di ieri era di 33 morti tra i civili. Ieri le operazioni di soccorso erano state sospese a causa dei pesanti bombardamenti, secondo quanto riferito dal servizio dei emergenza locale.

A Leopoli, nell’Ucraina occidentale, hanno risuonato poco fa le sirene di allarme anti-bombardamento. La popolazione è stata invitata a raggiungere un rifugio, ha constatato sul posto l’agenzia italiana ANSA. La città è protetta da almeno tre anelli di check point delle forze ucraine e cavalli di frisia dove vengono controllati i documenti sia all’ingresso che all’uscita.

Vladimir Putin «è a rischio di finire in prigione per i crimini di guerra» che la giustizia internazionale gli potrà contestare per la guerra in Ucraina. Lo afferma il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab. Il ministro britannico avverte il presidente russo che si tratta di «un rischio reale su cui egli deve ora riflettere» e devono riflettere anche «tutti i comandanti militari» di Mosca disposti a «continuare a eseguire ordini illegali». Quanto alla conquista russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia, Raab ha parlato come Boris Johnson di «un attacco sconsiderato» che il mondo deve «punire duramente».

Un «massiccio attacco» hacker ai server della più grande azienda spaziale russa, RSC Energia, è stato sferrato nella serata di ieri da siti esteri e ora la funzionalità del sito è stata ripristinata. Lo rende noto su Twitter l’agenzia spaziale russa Roscosmos. «Ieri sera - si legge nel tweet - gli specialisti di RSC Energia hanno registrato un massiccio attacco DDoS al sito Web della società da vari indirizzi IP dall’estero. Ora il sito funziona stabilmente, l’infrastruttura e tutte le sezioni del sito sono sotto il controllo di specialisti».

La Russia ha approvato una legge che modifica il Codice penale per contenere la diffusione di ‘fake news’ sulle operazioni dell’esercito russo. Lo scrivono Tass e Interfax, spiegando che la legge appena approvata all’unanimità dalla Duma introduce una responsabilità criminale per la diffusione di false informazioni sulle forze armate russe. In base alla gravità del reato sono previste multe e anche la prigione (si rischiano fino a 15 anni di carcere).

Airbnb ha annunciato che sospenderà il servizio in Russia e Bielorussia. Lo riferisce la BBC online sottolineando che la società americana per l’affitto online di camere è l’ultima, in ordine di tempo, ad annunciare tale decisione dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ciò è in linea con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali su molte parti dell’economia russa, come le banche, che hanno reso quasi impossibile per le imprese globali operare in Russia.

Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori della città di Enerhodar, nell’oblast di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media internazionali. «Il personale operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza», hanno affermato sui social media, aggiungendo che gli sforzi compiuti sono stati in linea con i requisiti di sicurezza. Le autorità ucraine hanno inoltre riferito che nessuna fuga radioattiva è stata rilevata nella centrale nucleare di Zaporizhzhia.

L’Autorità russa che controlla le comunicazioni ha ristretto l’accesso a numerosi media indipendenti, tra cui la BBC, aumentando ulteriormente la stretta su internet. L’accesso ai siti web della BBC, del sito di notizie indipendente Meduza, dell’emittente tedesca Deutsche Welle e del sito web in lingua russa fondato dagli USA Radio Free Europe/Radio Liberty, Svoboda, sono stati «limitati» da Roskomnadzor (l’agenzia russa che controlla le comunicazioni), in seguito ad una richiesta delle autorità.

Fiamme domate e nessuna vittima dopo l’incendio ad un’unità della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riferisce il Servizio statale per le emergenze ucraino, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. «Alle 6.20 ora locale, un incendio alla struttura di prova della centrale nella città di Enerhodar è stato spento. Non ci sono vittime o feriti», scrive il Servizio statale di emergenze in un comunicato su Facebook.

Volodymyr Zelensky è scampato ad almeno tre tentati omicidi la scorsa settimana, secondo quanto riporta il New York Post, che cita il britannico Times. Dietro a due tentativi di uccidere il presidente ucraino c’è stato il Wagner Group, formato da mercenari paramilitari sostenuti dal Cremlino. L’altro tentativo invece è stato effettuato dal commando di ceceni, che Kiev afferma di aver eliminato. Secondo quanto riferito dal Time, ci sono più di 400 componenti del Wagner Group a Kiev, dove si sono infiltrati con una ‘kill list’ di 24 nomi.

Dalla città ucraina meridionale di Kherson, sul Mar Nero, che i bollettini russi davano per conquistata due giorni fa, sarebbe ancora teatro di combattimenti, con le truppe di Mosca che sono riuscite solo ora a occupare la sede del municipio. Lo scrive l’agenzia Reuters su Twitter, citando fonti locali.

Google Maps ha sospeso le recensioni, le foto e video e le pubblicità in Ucraina, Russia e Bielorussia, mentre Triadvisor ha eliminato le sue schede su alcuni ristoranti e hotel in Russia. In particolare le due piattaforme, accusano le rispettive società, sarebbero state impiegate da soggetti attivi nella guerra in Ucraina per comunicare con messaggi nascosti o mascherati da commenti e feedback.

La pagine internet di Facebook e di vari media indipendenti o internazionali sono diventati in parte inaccessibili in Russia. Lo hanno constatato il servizio di monitoraggio GlobalCheck e i giornalisti dell’Afp a Mosca. Oltre a Facebook, problemi di accesso sono stati riscontrati anche alla la tv tedesca Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty (Rte/Rl) del Congresso americano e i servizi in lingua russa della BBC.

Secondo i dati ONU i civili morti nell’attacco russo in Ucraina sarebbero stati a ieri 249, non duemila, come riportato da fonti di Kiev. Il portavoce dell’ONU Stephane Dujarric ha oggi drasticamente ridimensionato il bilancio delle vittime nell’arco di tempo compreso da quando è scattata l’invasione il 24 febbraio fino alla mezzanotte del 2 marzo ora locale. Oltre ai 249 civili uccisi, altre 553 persone sono rimaste ferite. Le cifre sono state raccolte dall’Ufficio ONU per i Diritti Umani in Ucraina. «La gente parla di ‘nebbia della guerra’ (fog of war)», ha commentato il portavoce a proposito della discrepanza: «Posso solo riportarvi i dati che i nostri colleghi sul posto ritengono di aver verificato e ricontrollato usando tutte le giuste fonti. Posso solo dare dati ONU, altri possono avere numeri diversi».

Il Pentagono ha stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina. Un funzionario del Pentagono, citato dai media americani, ha spiegato che una «linea di de-conflitto» è stata stabilita l’1 marzo «con l’obiettivo di prevenire errori di calcolo, incidenti militari e una escalation».

Gli Stati Uniti «non hanno osservato elevati livelli di radiazioni» vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo afferma il ministro dell’Energia americano Jennifer Granholm, sottolineando che il suo Dipartimento ha attivato il Nuclear Incident Response Team e sta monitorando gli eventi in consultazione con il Pentagono, la Nuclear Regolatory Commission e la Casa Bianca. «Non abbiamo visto elevati livelli di radiazioni. I reattori dell’impianto sono protetti da robuste strutture di contenimento», osserva Granholm. Joe Biden intanto ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ricevere un aggiornamento sulla centrale nucleare: «Biden si è unito a Zelensky nel sollecitare la Russia a fermare le attività militari nell’area e consentire ai pompieri l’accesso al sito», ha riferito la Casa Bianca.

«Fermare l’uso della forza», è il nuovo appello del direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare (Aiea) dell’Onu, Rafel Mariano Grossi, che ha parlato con il primo ministro ucraino Denys Shmygal e le autorità per il nucleare di Kiev. In un tweet dell’Aiea, che riferisce delle conversazioni telefoniche, Grossi mette in guardia sul grave pericolo se un reattore della centrale vicino a Zaporizhzhia, la maggiore dell’Europa, è colpito.

Le forze russe hanno colpito con tiri di artiglieria la maggiore centrale nucleare dell’Ucraina e dell’Europa di Zaporizhzhia, vicina a Enerhodar. L’unità 1 della centrale è stata colpita ed è scoppiato un incendio, ha affermato il portavoce della centrale, Andrei Tuz, citato da vari media. In un comunicato su Twitter, l’Aiea, l’agenzia Onu per l’energia atomica, ha fatto sapere che «le attrezzature essenziali della grande centrale nucleare non sono state compromesse dall’incendio». Il personale dell’impianto sta prendendo «misure» per la sua messa in sicurezza, scrive l’Aiea. La centrale, attorno alla quale si combatte da ieri, si trova nel sud dell’Ucraina, sulla linea del fronte, nella località di Enerhodar, nell’oblast (regione) di Zaporizhzhia, vicino all’estuario del fiume Dnepr, a nord-ovest della Crimea, a metà strada circa fra la città assediata di Mariupol e quella occupata dai russi di Kherson.

Le forze russe stanno «colpendo Zaporizhzhia, la maggiore centrale nucleare in Europa. Ci sono già fiamme. Se dovesse esplodere, sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl. La Russia deve immediatamente cessare il fuoco, consentire ai pompieri di intervenire e creare una zona di sicurezza», aveva twittato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ricorre al «terrore nucleare», colpendo per la prima volta nella storia una centrale atomica, e che «vuole ripetere la catastrofe di Chernobyl. Vogliamo allertare il mondo sul fatto che nessun Paese al di fuori della Russia aveva mai sparato contro centrali nucleari. È la prima volta nella nostra storia, la prima volta nella storia dell’umanità. Questo Stato terrorista ora sta ricorrendo al terrore nucleare», ha detto Zelensky in un video pubblicato dalla presidenza ucraina.

