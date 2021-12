«Cambiamo le regole in modo che la Persona dell’anno paghi le tasse e non le scarichi sugli altri», cinguetta Warren riferendosi al fatto che il miliardario è stato nominato persona dell’anno da Time.

La risposta di Musk non si fa attendere. «Se apri gli occhi per due secondi ti accorgeresti che pagherei più tasse di ogni americano nella storia». Poi aggiunge: «non spendere» i soldi pagati in tasse «tutti insieme.. Oh, aspetta, li hai già spesi».