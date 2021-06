(Aggiornato alle 21.04) La quiete di un pomeriggio estivo nella cittadina bavarese di Würzburg è stata sconvolta per alcune ore da un somalo armato di coltello che ha aggredito diversi passanti. È riuscito ad uccidere almeno 3 persone e a ferirne 15, prima di essere colpito ad una gamba dalla polizia e finire in manette. Un gesto apparentemente isolato, senza complici, ma che ha fatto precipitare la Germania nell’angoscia.

Il dramma di quei concitati momenti si percepisce in altri video postati sui social. In uno di questi si sente un uomo che urla: «Ha appena accoltellato una donna!». In un altro l’aggressore somalo cammina guardandosi intorno, in una piazza, non è chiaro se ancora armato ma con un oggetto in mano, mentre un gruppo di persone gli va incontro: alcuni gli tirano degli oggetti addosso, ma lui riesce a scappare e scompare dall’inquadratura, poco prima dell’arrivo di una pattuglia della polizia. Quella che probabilmente lo ha messo fuori gioco subito dopo.