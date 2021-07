«Rendiamo omaggio alle vittime delle inondazioni devastanti che hanno distrutto così tante vite in tutta Europa. Oggi, nel giorno del lutto nazionale, le bandiere del Belgio e dell’Ue fuori dal Parlamento europeo saranno a mezz’asta». Così via Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della giornata di lutto nazionale proclamato in Belgio.