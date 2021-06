Un cadavere è stato scoperto oggi in Belgio e i primi accertamenti lo attribuiscono a Jurgen Conings, un militare 46enne vicino alla destra più estrema e negazionista del Covid e classificato come potenziale terrorista, che in maggio fece perdere le sue tracce dopo un furto di armi e lasciò messaggi con minacce di attentati alle autorità politiche e sanitarie. Secondo il referto medico-legale, l’uomo si sarebbe ucciso con un’arma da fuoco.